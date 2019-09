In testa vince solo il Palena. La Sansalvese torna alla vittoria, risorge la Virtus Tufillo

Il Palena non perde colpi e continua a monopolizzare la testa della classifica. Oggi facile il compito contro l'ultima della classe, la Civitellese: 2 a 0 il finale.

Le distanze dalla capolista raddoppiano per l'Odorisiana che oggi è andata a far visita all'ostico San Buono. Finisce 1 a 1 con i biancoverdi che riescono ad acciuffare il pari in pieno recuper con Paul Berko; i padroni di casa erano andati in vantaggio con il solito Emanuele Suriano. Da annotare quattro espulsioni: Di Matteo e Fioravante per l'Odorisiana e D'Amelio e Sambrotta per il San Buono. La squadra di mister Marrocco deve provare subito a recuperare il terreno perduto, ma domenica prossima non sarà facile contro la Sansalvese oggi vittoriosa in casa.

I biancazzurri hanno sconfitto il Di Santo Dionisio per 2 a 0 con le reti di Di Laudo (assist di Torres) e di Torres (con assist di Di Labio). La formazione allenata da mister Rossi con il recupero da disputare con il Quadri potrebbe entrare in zona play off.

Di questo gruppetto non vince nessuno. Oltre a Odorisiana e Di Santo Dionisio, il Real Casale capitola in casa contro il Quadri per 2 a 1 (Lanza per i giallorossi). Il Gissi a Roccaspinalveti non va oltre l'1 a 1: in vantaggio con Vincenzo Fitti, i gissani vengono recuperati con un tiro deviato da Menna nella propria porta.

Il quasi derby tra Virtus Tufillo e Carunchio sorride ai padroni di casa che lasciano momentaneamente la zona play out. I tufillesi si impongono per 2 a 1 con le reti di Sulpizio e Marzocchetti. Brutta prova per gli ospiti che non stanno attraversando un buon momento; il gol dell'illusione è firmato da Giovanni Turdò.

Da appuntare domenica prossima il derby tra Gissi e San Buono.

LA TERZA GIORNATA DI RITORNO

Civitellese - Palena 0-2

Dinamo Roccaspinalveti - Gissi 1-1

Real Casale - Quadri 1-2

San Buono - Odorisiana 1-1

Sansalvese - Di Santo Dionisio 2-0

Virtus Tufillo - Carunchio 2-1

Riposano Atletico Roccascalegna e Villa S. Maria

LA CLASSIFICA

Palena 45



Odorisiana 41

Real Casale 34

Gissi 29

Di Santo Dionisio 26



Sansalvese 25*

Carunchio 20

Quadri 20*

San Buono 18

Dinamo Roccaspinalveti 15

Virtus Tufillo 10



Villa S. Maria 7

Atletico Roccascalegna 6



Civitellese 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Villa S. Maria

Di Santo Dionisio - Real Casale

Gissi - San Buono

Odorisiana - Sansalvese

Palena - Dinamo Roccaspinalveti

Quadri - Virtus Tufillo

Riposano Civitellese e Carunchio