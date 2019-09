Il Vasto Marina sciupa. Il Fresa espugna Scerni e si prepara al derby-salvezza

Ancora una goleada per il Lanciano che dilaga e inguaia i cugini del San Vito: 7 a 0 per i rossoneri il finale con le reti di Tarquini (doppietta), Natalini, Di Gennaro, Quintiliani, Shipple e Petrone. La capolista torna ad allungare così sul Mario Tano che oggi è stato fermato dal Vasto Marina.

Qui al fischio finale è 2 a 2. Un pareggio che suona come una beffa per la squadra allenata da Antonaci (subentrato ad Ascatigno) che due volte in vantaggio con Madonna, è stata raggiunta prima da un'autorete di Lanfranchi e poi in pieno recupero da Sciarrino.

Davanti continua a vincere la Virtus Ortona che si porta a 2 punti dal secondo posto alzando l'asticella per i play off.

Lo Scerni perde inaspettatamente in casa contro il Fresa fanalino di coda. I biancorossi fanno festa con una rete dell'ex Ferrazzo, ma soprattutto per la riduzione delle distanze con il S. Vito. Ora la penultima della classe è a un solo punto e domenica prossima in casa andrà in scena un acceso derby con il Trigno Celenza pure in lotta per la salvezza. In caso di vittoria, la formazione di mister Stella sorpasserebbe i celenzani.

Questi oggi hanno impattato nell'altra sfida salvezza di giornata contro il Roccaspinalveti. 2 a 2 il finale con gli ospiti che hanno visto sfumare la vittoria negli ultimi 15 minuti. Andati avanti con Vitale Piermattei e Dario Costantini, i roccolani sono stati raggiunti da Donato Di Pardo (rigore) e Cristian Antenucci.

LA 3ª GIORNATA DI RITORNO

S. Vito - Lanciano 0-7

Scerni - Fresa 0-1

Tollese - Tre Ville 1-3

Trigno Celenza - Roccaspinalveti 2-2

Vasto Marina - Atessa Mario Tano 2-2

Virtus Ortona - Paglieta 3-1

Riposano Atletico Lanciano e Orsogna

LA CLASSIFICA

Lanciano 48



Atessa Mario Tano 42

Virtus Ortona 40

Athletic Lanciano 29

Vasto Marina 29



Orsogna 25

Scerni 24

Tollese 18

Tre Ville 16

Paglieta 14

Roccaspinalveti 15



Trigno Celenza 13

S. Vito 12



Fresa 11

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - S. Vito

Athletic Lanciano - Tollese

Fresa - Trigno Celenza

Paglieta - Vasto Marina

Roccaspinalveti - Virtus Ortona

Tre Ville - Orsogna

Riposano Lanciano e Scerni