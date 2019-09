I Salesiani chiamano a raccolta gli ex allievi di scuole e centri di formazione professionale

Un incontro per gli ex allievi delle scuole salesiane e dei Centri di formazione professionale. Lo hanno ideato i Salesiani di Vasto in occasione della imminente festa di San Giovanni Bosco (31 gennaio) per riunire tutte le persone che si sono formate seguendo il carisma salesiano.

Martedì 30 gennaio, alle 19, presso l'Oratorio in via San Domenica Savio a Vasto, ci sarà l'incontro, seguito da un aperi-cena, a cui sono invitati tutti quelli che hanno vissuto un cammino come studenti e docenti, sia a Vasto che in altre parti d'Italia, in realtà guidate dai Salesiani.

Nel Centro di formazione professionale di Vasto, chiuso da qualche anno ma pronto a ripartire grazie ad una riorganizzazione nell'assetto della formazione professionale a livello regionale, sono centinaia le persone che hanno messo solide basi per la costruzione di importanti percorsi professionali. La scuola professionale, nata sin dall'arrivo dei Salesiani a Vasto, sul finire degli anni '60, ha tanto a tanti giovani l'occasione di divenire tecnici preparati e competenti, permettendo a molti, negli anni passati, di creare delle importanti realtà imprenditoriali nel Vastese.

"Vogliamo far diventare questo incontro un appuntamento annuale - spiega il direttore dell'opera Salesiana, don Massimiliano Civinini - in cui ritrovarci con tutte quelle persone che hanno studiato e imparato un mestiere da noi. Sarà un momento di incontro nel segno di Don Bosco fatto di condivisione e, perchè no, di testimonianza alle nuove generazioni".