Del Vecchio e Di Marco ancora decisivi per il Casalanguida. Furci e Vasto United esagerati

La coppia Del Vecchio - Di Marco non lascia scampo e risulta decisiva in un altro big match. Il Casalanguida vince in casa contro il Torrebruna per 3 a 0 e continua il volo solitario verso la Seconda: Del Vecchio segna una doppietta e Di Marco uno, per i granata nulla da fare. Il Torrebruna resta comunque in zona play off.

Dietro, il Furci vince con un tennistico 6 a 0 contro il modesto Pollutri fermo ancora a quota 1 con 46 reti subite. Il bomber Adrian Micle consolida il primato in testa alla classifica cannonieri con una doppietta, poi alla sagra del gol partecipano Giuseppe Travaglini, Nicola Argentieri (punizione), Simone D'Ottavio e Andrea Franchella. Con l'arrivo di mister Marra la squadra furcese sembra aver trovato la quadra: nelle ultime 5 partite il Furci ha collezionato 4 vittorie e un pareggio.

L'interessante sfida tra New Robur e Montalfano termina a reti inviolate. Unica emozione da registrare la traversa colpita per gli ospiti da Raspa.

Il Vasto United riesce a mettere in cassaforte tre punti grazie alla larga vittoria sul Real Cupello: 5 a 0. Basso Colonna e Mirko Piccinini segnano una doppietta, completa lo score Mattia Di Matteo. In questa partita è da registrare il bel gesto di Colonna che ha evitato l'espulsione di un difensore avversario a causa di un'incomprensione; Colonna ha spiegato i fatti al direttore di gara evitando un rosso ingiusto per il giocatore. Oltre alla doppietta, un grande gesto di fair play.

La sorpresa arriva dall'Alto Vastese, il Carpineto Guilmi ha la meglio sul Real San Giacomo per 2 a 1 grazie alle reti di D'Addario e Bologna. Per gli scernesi un'occasione sfumata per rientrare in zona play off, per i padroni di casa una vittoria che fa morale e porta a 11 i punti nel forziere.

LA 1ª GIORNATA DI RITORNO

Pollutri - Furci 0-6

New Robur - Montalfano 0-0

Vasto United - Real Cupello 51-0

Carpineto Guilmi - Real San Giacomo 2-1

Casalanguida - Torrebruna 3-0

Riposa Atletico Vasto

LA CLASSIFICA

Casalanguida 30



Furci 21

New Robur 19

Vasto United 19

Torrebruna 16



Real Cupello 15

Real San Giacomo 14

Montalfano 13

Carpineto Guilmi 11

Atletico Vasto 8

Pollutri 1

LA PROSSIMA GIORNATA (25.02.2018)

Torrebruna - Carpineto Guilmi

Real Cupello - Casalanguida

Real San Giacomo - New Robur

Montalfano - Pollutri

Atletico Vasto - Vasto United

Riposa Furci

LA CLASSIFICA MARCATORI