Ancora un incidente alla rotatoria di San Salvo Marina, nella notte auto fuori strada

Ennesimo incidente questa notte alla rotatoria sulla statale 16 in territorio di San Salvo Marina al confine con Montenero di Bisaccia, punto cruciale per la circolazione dove in passato si sono registrati diversi episodi, a volte con conseguenze anche gravi.



Per cause da verificare, poco dopo la mezzanotte, un'Alfa Romeo 159 che stava percorrendo l'Adriatica, ha perso aderenza ed è andata fuori strada, finendo poi la sua corsa nel canale di raccolta delle acque che si trova nelle adiacenze della ss16.

Il guidatore, che non ha riporato conseguenze fisiche, è uscito da solo dalla vettura. C'è voluto invece l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per aiutare la giovane che era seduta al posto del passeggero. La ragazza, infatti, lamentava dolori alla schiena ed è quindi stata accompagnata al San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti clinici del caso.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Vasto.