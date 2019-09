Al Bosco di Don Venanzio la prova regionale di cross: primi Adugna e Di Donato

In una mattinata dal clima mite la riserva naturale Bosco di Don Venanzio ha ospitato la prima prova del Campionato regionale per società di Cross. L'appuntamento sportivo, che tornava a Pollutri dopo un anno di assenza, è stato organizzato dal comitato regionale Fidal e dalla Podistica Vasto. Gli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior, si sono cimentati nel percorso che costeggia e attraversa il bosco, superando le difficoltà del terreno a tratti fangoso, dislivelli da affrontare e un paio di strappi che hanno messo a dura prova la loro resistenza.

La gara è risultata di ottimi livello grazie alle buone prestazioni di tutti gli atleti in rappresentanza di società sportive provenienti da tutto l'Abruzzo. In campo famminile a tagliare per prima il traguardo è stata Simona Di Donato, della Running Free Pescara, seguita da Francesca Zulli dela Vini Fantini e da Sara Di Prinzio dell'Atletica Rapino.

Nella gara maschile, dopo 10 chilometri tutti all'attacco, è arrivato primo Binyamin Senibeta Adugna, dei Runners Avezzano, seguito dal vastese Douglas Scarlato, dell'Aterno Pescara, e Fiorenzo Mariani, della Tocco Runner.

I punti conquistati da tutti gli atleti in gara si sommeranno a quelli della prossima prova, in calendario il 25 febbraio ad Atessa quando verranno assegnati anche i titoli individuali. Le tre migliori squadre maschili e quelle femminili accederanno poi alla finale nazionale di Cross in programma il 10 e 11 marzo a Gubbio.

Positivi anche i riscontri sull'organizzazione curata dalla Podistica Vasto, impeccabile nella gestione del percorso, con accurata segnaletica e assistenza, supportata dalla Croce Rossa e dalla protezione civile di Vasto. Presente anche il sindaco di Pollutri, Antonio Di Pietro, che ha rinnovato la disponibilità del Comune a collaborare con la società sportiva vastese per altri eventi.