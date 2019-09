Il Futsal Vasto cade a San Vito, Eurogames Cupello sconfitto dal Delfino C5

Due sconfitte per le squadre del Vastese nella 14ª giornata del girone B del campionato di serie C2 di calcio a 5.

San Vito - Futsal Vasto 8-3

Partita dai due volti per i biancorossi che, dopo una prima parte di gara positiva, crollano e subiscono un pesante passivo dalla squadra di casa. Nel primo tempo, dopo il gol del San Vito, Di Giacomo pareggia i conti e poi Di Bello porta i vastesi in vantaggio. Nel finale di tempo, però, la squadra di mister Rossi subisce due reti che portano il San Vito al riposo sul 3-2. Nella ripresa c'è il tracollo vastese, con i padroni di casa che incrementano il loro bottino con altre cinque reti mentre il Futsal Vasto riesce a segnare solo con Orticelli. Il punteggio va così sull'8-3 con cui finisce la partita. Bozzelli e compagni vengono così raggiunti al secondo posto in classifica da Futsal Ripa e devono guardarsi le spalle da un nutrito gruppo di inseguitrici a caccia di un piazzamento nella zona playoff.

Delfino C5 - Eurogames Cupello 8-2

Ancora una sconfitta per l'Eurogames Cupello che, nel girone B, continua ad occupare l'ultimo posto con soli 3 punti frutto dell'unica vittoria stagionale proprio nella sfida di andata con il Delfino C5. Nella sfida odierna gli uomini di mister Conti vanno subito sotto di tre gol ma hanno la forza di rientrare in partita, sul finire del primo tempo, con Dell'Arciprete e Marchetta. Ma, con un paio di giocatori usciti per infortunio e qualche altro elemento costretto a giocare in condizioni precarie, gli orange hanno retto la pressione degli avversari solo per la prima parte della ripresa. Dopo la rete del 4-2 l'Eurogames ha pagato lo sforzo fisico prodotto e il Delfino ha così dilagato fino all'8-2

La 14ª giornata

Futsal Tollo - Futsal Ripa 2-2

Centro Sportivo Teatino - Paul Merson 2-4

Doogle - San Pietro Tollo 5-2

riposo Casoli

La classifica: 36 Paul Merson; 22 Futsal Ripa, Futsal Vasto; 21 Delfino C5; 20 Futsal Tollo, Centro Sportivo Teatino; 19 San Pietro Tollo; 9 Doogle; 7 Casoli; 3 Eurogames Cupello