Al via l’edizione 2018 del Festival della Scienza Ad/Ventura nel segno dei ’Codici’

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il Festival della Scienza Ad/Ventura organizzato dal Polo Liceale Mattioli in collaborazione con il centro culturale VastoScienza e il comune di Vasto. Sarà un'edizione nel segno dei Codici - Segni per comunicare, in cui gli studenti e i docenti del Mattioli e delle altre scuole del territorio saranno protagonisti di laboratori, conferenze, mostre, spettacoli teatrali, concerti e progetti scientifici.

Non mancherà, nel ricco calendario elaborato dall'equipe del Festival con la guida della professoressa Rosa Lo Sasso, direttore scientifico, e il coordinamento della dirigente scolastica Maria Grazia Angelini, incontri con personaggi di spicco del mondo della cultura e della scienza.

Il programma 2018 [SCARICA]

Domenica 28 gennaio alle 16 l'auditorium del Polo Liceale Mattioli ospiterà la cerimonia inaugurale ed il simposio scientifico con la partecipazione di Antonella Tozza (direttore dell'USR Abruzzo), Stefano Sensi (professore di Neurologia all'università D'Annunzio), Gianni Oliva (professore di Lettere alla D'Annunzio), Giuseppe Della Penna (dipartimento di ingegneria e scienze dell'informazione e matematica all'Università dell'Aquila), Maria Amato (direttore UOC radiologia dell'ospedale di Vasto) e Italo Radoccia (magistrato).

Lunedì 29 gennaio ci sarà l'incontro, in collaborazione con i Lions Club Vasto Host, con Giulio Tarro, primario emerito dell'azienda ospedaliera "D.Cotugno" di Napoli, in cui si parlerà di vaccini, il 30 gennaio l'incontro col in generale di brigata in congedo Luciano Garofano, già comandante dei Ris di Parma, in collaborazione con il Rotary Vasto, il 2 febbraio l'incontro sul cyberbullismo, il 3 febbraio il confronto su scuola, università e impresa.

Si chiuderà il 4 febbraio con l'open day del Mattioli.