Verso il Torneo delle Regioni: 4 giovani del Futsal Vasto chiamati in rappresentativa

Inizia il cammino di preparazione delle rappresentative abruzzesi del calcio a 5 in vista della 57ª edizione del Torneo delle Regioni che, dal 22 al 28 aprile in Umbria, vedrà scednere in campo il meglio del calcio giovanile. A gennaio ci saranno i primi allenamenti agli ordini dei tecnici federali per iniziare a valutare i giovani che poi entreranno nella lista dei convocati ufficiali per partecipare alla rassegna tricolore.

Sono quattro gli atleti del Futsal Vasto convocati per i primi allenamenti della stagione. Il centrale Michele Notarangelo sarà con la selezione juniores che si allenerà il 31 gennaio agli ordini di mister Piero Marrone. Ben tre sono i ragazzi vastesi chiamati da mister Marco Scopino per la formazione giovanissimi: il laterale Luca Porfirio, il centrale Cristian Borgia e il portiere Federigo Menna.

Il cammino per essere inseriti nella lista dei ragazzi che ad aprile saranno in Umbria è ancora lungo ma intanto in casa Futsal Vasto può esserci la grande soddisfazione per aver attirato l'attenzione dei tecnici federali verso una realtà sportiva che, da tre anni a questa parte, ha puntato in maniera decisa sul settore giovanile per far ripartire un movimento che, dopo aver conosciuto gli anni gloriosi della B, era sparito dai riflettori.

Oggi la società del presidente Domenico Giacomucci può contare su una prima squadra in serie C2 guidata da un giovane allenatore come Michael Rossi e formata da atleti locali con un'età media molto bassa e su formazioni giovanili che si stanno facendo valere nei rispettivi campionati di categoria sotto la guida attenta di tecnici esperti come Marco Mileno e Giampaolo Porfirio. Le convocazioni dei quattro giovani biancorossi, in una lista in cui le società del pescarese-teramano la fanno da padrone, è un ulteriore segnale di crescita che premia il lavoro fatto quotidianamente sul campo. L'obiettivo, chiaramente, è quello di riuscire a portare altri giovani all'attenzione dei selezionatori federali per poi giocarsi le possibilità di partecipare al Torneo delle Regioni che, già in passato, ha visto ragazzi vastesi recitare un ruolo da protagonisti.