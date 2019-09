Nella seconda prova della Coppa Olimpica brillano i nuotatori della H2O Sport

Ottima prova per gli atleti della H2O Sport a Campodipietra, dove si è svolta la seconda prova della Coppa Olimpica. La sociuetà del presidente Tucci ha raccolto vittorie e podi con i suoi atleti di punta. "Faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per le splendide prestazioni tecniche e cronometriche - commenta Tucci -. Siamo molto soddisfatti dei progressi ottenuti dai ragazzie, frutto del lavoro di squadra che organizziamo nei nostri impianti di Campobasso, Termoli, San Giuliano di Puglia e Vasto.

Giuseppe Petriella si aggiudica facilmente i 50 stile in 24”42 e concede un gustoso bis nei 100 con il tempo di 52”, gara nella quale precede il compagno di squadra Carlo Mancinelli, terzo in 55”57. Antonio Manuel Di Rosa è secondo nei 50 dorso (28”60) e terzo nei 50 stile completati in 25”22, davanti al compagno di squadra Alessandro Vicoli, bronzo in 28”88. Lo stesso Vicoli è assoluto protagonista dei 100 dorso vinti in 1’01”51. Sempre nei 100 dorso ottima la prestazione di Massignan che ferma i cronometri a 1’03”25, tempo che gli permette di salire sul secondo gradino del podio e di sfiorare la qualificazione per i campionati italiani, mancata per questione di centesimi. Un grandissimo Alessandro Iovine mette in bacheca l’argento nei 400 stile (4’19”69) davanti al compagno di team Michele Giampietro (4’22”50) e il bronzo nei 200 (2’02”07).

La società del presidente Tucci brinda anche per il successo di Vlad Fluieraru nei 1500 metri coperti con il tempo di 18”18”75 e per il bronzo di Francesco Testa (18’59”14). Arriva la medaglia dello stesso metallo per Lorenzo Vaccarella che completa i 200 dorso in 2’21”61. I 100 rana sorridono ad Alessandro Paolantonio che copre la distanza in 1’06”71 a pochi decimi dalla qualificazione ai campionati nazionali davanti al compagno di squadra Carlo Mancinelli, argento in 1’10”19. Bene si è comportato anche Jacopo Raspa, terzo nei 50 rana con il crono di 34”03. Nei 200 rana secondo gradino del podio per Luca Angelilli (2’34”09). Nei 50 e 100 farfalla c’è un grande protagonista: Mattia Cimini che vince la prima gara in 26”95 pari merito con Carlo Mancinelli ed è secondo nei 100 farfalla (1’00”85). Francesco Testa è secondo nei 400 misti (5’24”76) e terzo nei 200 farfalla (2’44”33). Podio tutto griffato H 2 O Sport nei 100 misti con Alessandro Paolantonio (1’2”33), Antonio Manuel Di Rosa (1’4”33) e Francesco Mangifesta (1’4”51) e nei 200 misti con Petriella (2’12”03), Angelilli (2’18”89) e Massignan (2’20”96) padroni assoluti della gara in questo ordine.