Giorno della Memoria, alla Rossetti ’100 immagini...per guardare oltre’

Si chiama 100 immagini...per guardare oltre la mostra fotografica ideata da Padre Enzo Ronzitti, parroco di San Pietro e Paolo a Termoli, insieme a Costanzo Battista per raccontare la crudeltà di concentramento di Auschwits e Birkenau che da ieri è ospitata presso la scuola media Rossetti di Vasto. Un percorso, fatto di immagini e parole, per trasmettere alle generazioni moderne, partendo proprio dai ragazzi delle scuole, la tragicità della Shoah.

La mostra, inaugurata ieri mattina, con la presenza del sindaco Francesco Menna e del baby sindaco Simone Di Minni, sarà ospitata nella sala teatro della scuola fino al prossimo 31 gennaio. Al mattino sarà visitata dalle scolaresche della città mentre al pomeriggio sarà aperta al pubblico dalle 15 all 19. "Questa mostra l'abbiamo già fatta a Termoli qualche anno fa - spiega il sacerdote - e portata in giro. Dal gemellaggio di Termoli con una comunità polacca è nato un fitto rapporto con quella terra. Dal mio desiderio di vedere Auschwitz, dove alla fine sono stato 29 volte, è nata questa idea di mettere a disposizione delle nostre comunità il materiale fotografico raccolto per far capire a tutti che bisogna guardare oltre, non fermarsi solo alle cose che si vedono".

La mostra è una delle iniziative di un articolato calendario di appuntamenti che l'istituto guidato dalla dirigente Maria Pia Di Carlo ha programmato per la Giornata della Memoria. Sono previsti momenti di confronto, per studenti e docenti, insieme a padre Ronzitti, una rappresentazione teatrale a cura degli alunni della Scuola primaria Martella e, domani, 27 gennaio, alla Multisala del Corso ci sarà il concerto del maestro Michele Di Toro, insegnante di pianoforte della scuola, 10 melodie per guardare oltre.