Giornalisti vastesi alla festa del loro patrono. Catania: "Siamo più autorevoli a livello regionale"

Si è tenuta, come da consuetudine, nella cattedrale di San Giuseppe la celebrazione in onore di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il 24 gennaio, su iniziativa del presidente dell'Assostampa, Giuseppe Catania, una messa è stata officiata da monsignor Giovanni Pellicciotti.

Il parroco emerito della cattedrale "ha ringraziato i giornalisti per la loro funzione sociale e culturale, richiamandoli, però, al rispetto della verità e a combattere la proliferazione e la diffusione delle fake news", racconta Nicola D'Adamo, vice presidente dell'Assostampa vastese.

A seguire, in un locale del centro storico, il tradizionale brindisi al termine del discorso del presidente Catania, che ha sottolineato l'importanza per i giornalisti vastesi di essere rappresentati ai vertici regionali dopo aver eletto un loro collega, Luigi Spadaccini, nel Consiglio dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, rinnovato alle elezioni di ottobre. Spadaccini è intervenuto a nome dell'Ordine e ha ricordato la necessità che tutti i colleghi frequentino i corsi di aggiornamento professionale per l'acquisizione dei necessari crediti formativi e che tutti si dotino di una casella pec (posta europea certificata), pena le sanzioni che, nel prossimo futuro, verranno irrogate dallo stesso Odg. L'amministrazione comunale era rappresentata dall'assessore Luigi Marcello.