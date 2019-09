’Cancro io ti boccio’, gli studenti del Comprensivo 1 sostengono la ricerca

L'Istituto comprensivo 1 Salvo D'Acquisto di San Salvo quest'anno ha istituito la settimana delle arance in occasione della campagna "Cancro io ti boccio" promossa dal Miur e dall'Airc, l'associazione italiana per la ricerca sul cancro. Una settimana di laboratori scientifici tecnologici e letture presso le sedi della scuola Primaria e Infanzia "che mirano ad insegnare anche ai più piccoli l’importanza di stili di vita salutari promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo il valore della ricerca scientifica".

Intanto, questa mattina, nelle della Scuola Secondaria, Primaria via De Vito, Infanzia via Firenze e in piazza Papa Giovanni XXIII, studenti della 2ª I e del consiglio comunale dei ragazzi, con i docenti e il supporto dei genitori, sono stati i protagonisti della vendita delle arance della salute. Con una donazione di 9 euro è stato possibile ricevere un sacchetto di arance "e contribuire con un gesto concreto alla ricerca contro il cancro. I fondi raccolti garantiranno la necessaria continuità al lavoro di circa 5.000 ricercatori".

Nell'ambito della settimana delle arance, il giorno 29 le classi 1ª I e 2ª I visiteranno i laboratori presso il CESI- MET dell’Università d’Annunzio di Chieti, per comprendere concretamente il lavoro dei ricercatori.