Violato l’obbligo di dimora a San Salvo, un uomo denunciato dai carabinieri

Aveva l'obbligo di dimora a San Salvo e il divieto di rientrare a Montenero di Bisaccia ma si aggirava nel comune molisano. A sorprenderlo sono stati i carabinieri della stazione di Montenero, impegnati in controlli del territorio sotto il coordinamento del comando Compagnia di Termoli.

Ieri i militari hanno "hanno individuato un uomo che si aggirava a piedi in modo sospetto nel centro del paese. A seguito di immediati accertamenti, il soggetto è risultato essere sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di San Salvo e al divieto di ritorno in quello di Montenero di Bisaccia".

Per questo i carabinieri "hanno interessato l’Autorità Giudiziaria competente, attraverso il deferimento in stato di libertà dell’uomo per violazione degli obblighi imposti".