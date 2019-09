Ponti sansalvesi: preoccupa quello provinciale, lavori in corso sul viadotto Anas

Destini diversi per i ponti sansalvesi. Il sindaco Tiziana Magnacca in una nota esprime preoccupazione per quello della strada provinciale "Trignina" che mostra segni di usura da tempo e dal quale, alcuni giorni fa, si sono staccati alcuni calcinacci; circostanza, questa, che non ha avuto conseguenze sui veicoli che transitavano e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Vasto per far cadere i pezzi pericolanti.

“Cosa dovrà ancora succedere prima che la Provincia di Chieti si renda conto della pericolosità dello stato in cui versano le strade e i ponti di sua competenza presenti nel nostro territorio comunale?”, chiede il primo cittadino. Solo qualche giorno fa, la stessa Magnacca aveva sollecitato l'ente e il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, a riservare parte dei fondi per la sistemazione delle strade di propria competenza alla stessa arteria di comunicazione che attraversa la zona industriale [LEGGI].

PONTE ANAS - Si è sbloccata invece la situazione del ponte dell'omonima strada statale, la 650 "Trignina", da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti del consorzio Icea. Lo stato di degrado in più occasioni è stato confermato dal distacco di pesanti pezzi di cemento che rischiavano di colpire i mezzi in transito [LEGGI]. Da qualche tempo sono iniziati i lavori di sistemazione del viadotto e parte della strada sottostante è stata chiusa al traffico fino al completamento degli stessi.