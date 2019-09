Garzetta con l’ala rotta salvata dalla Protezione civile

"Ringraziamo i tecnici delle Ferrovie per averci permesso di trarre in salvo questo splendido esemplare di garzetta con un'ala pericolosamente malconcia". Lo scrive la Protezione civile di Vasto sulla sua pagina Facebook.

I volontari sono intervenuti a Vasto Marina per mettere in salvo l'esemplare di Egretta garzetta, di colore bianco e grigio, che non riusciva a riprendere il volo dopo essersi spezzato un'ala. "Ora è in stallo presso la nostra sede e domattina verrà trasportata nel Centro recupero fauna selvatica per le opportune cure".