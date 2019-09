All’Itset Palizzi appuntamento con l’Open Day

Domenica 28 gennaio l’Itset Palizzi di Vasto, diretto dalla professoressa Nicoletta Del Re, sarà aperto al mattino dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 per l’Open Day dedicato agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado e alle loro famiglie. Oltre a visitare l’Istituto, partecipare ai laboratori, incontrare docenti e studenti, i genitori potranno anche effettuare le iscrizioni on line presso la segreteria che resterà aperta mattina e pomeriggio. Il “Palizzi” è un Istituto tecnico che forma futuri professionisti del Settore Economico e Tecnologico.

Gli indirizzi per l’Economico sono Amministrazione finanza e Marketing (articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali) e Turismo, mentre per il Tecnologico sono Costruzioni ambiente e territorio (articolazione: Geotecnico) e Grafica e comunicazione. Una delle attività che ormai da decenni caratterizza la storia del “Palizzi” è l'Alternanza Scuola Lavoro. Nei prossimi giorni due iniziative coinvolgeranno le classi del triennio impegnate nell'Alternanza scuola lavoro. Gli studenti dell’indirizzo Turismo accompagneranno come guide turistiche in un percorso di trekking urbano alla scoperta di Vasto antica, le classi terze delle secondarie di I grado “Paolucci" e “Rossetti”.

Venerdì, invece, è in programma in Istituto la "Giornata del geometra". Gli studenti dell'indirizzo Costruzione ambiente e territorio saranno impegnati in laboratori didattici insieme ai rappresentanti del Collegio provinciale dei geometri. I laboratori sono aperti alla partecipazione degli alunni frequentanti la terza media, interessati a scoprire il mestiere del geometra.

Itset Palizzi