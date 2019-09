Al bosco di Don Venanzio la 1ª prova del campionato regionale di corsa campestre

Torna l'appuntamento con la corsa fuoristrada al Bosco di Don Venanzio. Nel suggestivo scenario della riserva naturale domenica 28 gennaio si terrà la prima prova del campionato regionale per società di corsa campestre riservato alle categorie assoluti, seniores e promesse, juniores (under 20) e allievi (under 18).

La manifestazione è organizzata dal Comitato Abruzzo FIDAL in collaborazione con la Podistica Vasto.

Il programma

9:15 ritrovo giurie e concorrenti

9:30 termine ultimo per sostituzioni ed eventuali ultime iscrizioni

9:50 inizio della competizione divisa nelle varie categorie: Allieve km 4, Allievi km 5, Juniores Femminile km 6, Promesse e Seniores Femminile e Juniores Maschile km 8, Seniores e Promesse Maschile km 10.