Us San Salvo: via mister Sgherri, arriva l’ex Pescara Michele Gelsi

Michele Gelsi, 49 anni compiuti a luglio, è il nuovo allenatore del San Salvo. Il neo tecnico dirigerà il primo allenamento già nel pomeriggio di oggi. Gelsi da allenatore ha guidato il Francavilla e il Giulianova mentre da calciatore ha vestito tante prestigiose maglie in serie A e B tra cui quelle della Fiorentina, Parma, Perugia, Udinese e del Pescara di cui è stato capitano e bandiera per 9 lunghi anni.

Ad affiancare il nuovo tecnico biancazzurro nella veste di vice allenatore ci sarà Fabrizio Pisano, ex portiere con quasi 20 stagioni giocate in serie B e C. Al nuovo tecnico l'arduo compito di portare fuori dall'ultima posizione la squadra. La società, indipendentemente dai risultati, ringrazia l’ex tecnico Stefano Sgherri per la professionalità dimostrata, come pochi allenatori hanno fatto a San Salvo, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive.