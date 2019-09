San Salvo, presentazione della lista di Potere al popolo e del libro di Marta Fana

Oggi 24 gennaio (ore 21) all'Herzog Bookbar di San Salvo (via Grasceta, n. 31) si terrà una serata di autofinanziamento e raccolta firme della lista di Potere al popolo per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Per l'occasione ci sarà la presentazione dei candidati, tra i quali la sansalvese Marisa D'Alfonso.

Prevista, inoltre, la presenza di Marta Fana, autrice del libro Non è lavoro, è sfruttamento su quanto accade oggi nel mondo del lavoro.