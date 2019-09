Nella finale del Grand Prix Sprint in evidenza gli atleti dell’H2O Sport

Ottimi risultati per i giovani nuotatori dell'H2O Sport che hanno partecipato alla finale del Grand Prix Sprint nella categoria esordienti, offrendo prestazioni di livello e mostrando un’ottima condizione tecnica e atletica. Tra gli Esordienti A vittoria per Marta De Paola nei 50 farfalla e nei 100 farfalla, quest’ultima gara chiusa con il crono di 1’14”80. Per lei arriva anche l’argento nei 50 dorso (35”40). Performance di rilievo per Sofia Mancini che vince i 50 rana con 39”74 e si ripete anche nei 100 (1’27”11). Nei 50 farfalla l’H 2 O conquista un ottimo podio con Camilla Stinziani terza in 35”08. La stessa si ripete nei 100 misti dove è di bronzo con il crono di 1’20”47. Nei 100 dorso brilla la stella di Chiara Antenucci, ottima terza in 1’16”52.

Tra gli Esordienti B l’H 2 O festeggia le vittorie di Sofia Rossano che ha conquistato l’oro in quattro gare: i 100 rana con 1’42”07, i 50 e 100 farfalla coperti rispettivamente in 37”95 e1’25”53 e i 100 misti (1’25”75). Vola nei 50 dorso Sara Saraceni seconda in 43”14 e conquista nella stessa giornata il bronzo anche nei 100 dorso chiusi in 34”50. Nei 50 rana sale sul secondo gradino del podio Alessia Angelicola (50”23) che precede la compagna di squadra Alyssa Pia De Felice (52”21) e conquista il bronzo nei 100 rana (1’48”60).

Tra i maschi protagonista indiscusso Antony Mascilongo che sale sul gradino più alto del podio dei 50 rana in 43”83 precedendo il compagno di squadra Alessandro Vernacchia, terzo in 45”79 mentre. Stessi piazzamenti anche nei 100 rana con Mascilongo che vince in 1’35”02 e Vernacchia che chiude terzo in 1’40”18. Mascilongo chiude la sua splendida giornata in maniera impeccabile conquistando l’oro anche nei 50 farfalla (38”90) e nei 100 misti (1’29”28). In quest’ultima gara bronzo per Alessandro D’Onofrio in 1’31”17. Infine nei 100 stile c’è l’argento per Cristian Leccese (1’19”49).

Una spedizione più che positiva, dunque, per l’H 2 O Sport che conferma l’ottimo livello raggiunto dai suoi atleti che con sacrificio e passione hanno ottenuto risultati di rilievo. Da evidenziare le prestazioni degli atleti che hanno raggiunto la qualificazione alla finale regionale del Gp Spint:

Esordienti A femmine

Eleonora Varriale, Martina Di Cicco, Arianna Giuliano, Melania Pietropaolo, Ilaria Falbo, Alessia Manna, Fabiana Durante, Federica Santoro, Benedetta Scutti e Doriana Campolieti.

Esordienti A maschi

Emanuele De Gregorio, Daniel Di Giacomo, Gabriele De Gregorio, Jacopo Basile, Jordan Coco, Federico Mazzone, Andrea Gabriele, Francesco Stinziani, Francesco Iarocci, Francesco Pennetta, Diego Cianciosi, Luca Saraceni, Thamie Niccolò Bogatsu.

Esordienti B femmine

Sofia Cavina, Sofia Silvaroli, Sofia Ziccardi, Jenna Carissimi, Sofia gentile, Anna Gallo, Manuela Bizzarro, Irene Tufilli, Giorgia Pia Gabrielli, Sirya Smargiasso, Elia Giulia Ricciuti, Clara Vincelli, Greta Di Pietro, Domiziana Lanzillotti

Esordienti B maschi

Irano Christian, Christian Buciardini, Costantino Lattanzi, Nicolò Loreto, Manuel Piazza, Francesco Antenucci, Andrei Totolici, Antonio Iarocci, Federico Sebastiani, Giacomo Pio Petacciato, Costantino Lattanzi, Crisitian Buonaccorsi, Antonio Pisaturo, Federico Liscia.