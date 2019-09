Domenica a Vasto la finale di Coppa Abruzzo di pallavolo maschile e femminile

Domenica 28 gennaio il palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele in via Silvio Pellico a Vasto ospiterà la finale Fipav di Coppa Abruzzo maschile e femminile. La federazione regionale, guidata dal presidente Fabio Di Camillo, ha affidato l'organizzazione dell'evento alla MadoGas San Gabriele e a scendere in campo saranno le formazioni che risulteranno vincitrici delle semifinali in programma venerdì 26 e sabato 27.

Per la competizione femminile venerdì 26 gennaio a Manoppello si sfideranno Do.Gi. Gioielli Arabona e Pallavolo Asi Pineto mentre a Giulianova si contenderanno l'accesso in finale Giulianova e Cus L'Aquila.

In campo maschile si giocherà sabato 27 gennaio alle 18 la sfida tra Virtus Volley Paglieta e Montorio Volley mentre alle 17 ad Agnone giocheranno Caseificio Di Nucci Agnone e Pallavolo Alba.

Il calendario di domenica prevede alle 17 la finale femminile e a seguire quella maschile. La giornata si chiuderà con le premiazioni.