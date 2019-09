All’Oratorio Salesiano 4 incontri rivolti ai giovani “per dire la vostra in libertà"

Incontri dedicati ai giovani dai 19 ai 35 anni “per dire la vostra davanti a un aperitivo, in piena libertà”. È l’iniziativa lanciata dall’Oratorio salesiano di Vasto che, in quattro appuntamenti, vuole favorire il dialogo e il confronto con i giovani “in un periodo in cui la Chiesa, che si appresta a vivere il Sinodo dei Giovani, si mette in loro ascolto” nella consapevolezza che il confronto e il dialogo arricchiscono e fanno crescere.

Don Alessio Massimi, incaricato all’Oratorio, e alcuni laici che operano all’interno della realtà salesiana, hanno quindi pensato a questi appuntamenti informali, il primo sarà il prossimo 27 gennaio, a cui invitano così tutti i giovani interessati: “Per quelli praticanti, per quelli critici, per quelli che da piccoli ci credevano ma da grandi è un’altra cosa, per quelli che non hanno tempo da perdere, per quelli che stanno ancora studiando, per quelli che già lavorano, per quelli che non studiano e non lavorano, per quelli a cui piacerebbe studiare o lavorare, per quelli che non hanno paura di discorsi importanti, per quelli a cui piace tra amici pensare, parlare e, perchè no, sognare”.

Gli incontri, dal titolo “Join us for happy hour”, ci saranno il 27 gennaio, il 24 febbraio, il 14 aprile e il 12 maggio, dalle 18 alle 19.30 presso il PalaDon Bosco, nell’Oratorio salesiano di Vasto. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Don Alessio Massimi in Oratorio.