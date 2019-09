"Mattioli" San Salvo: l’appello di sindaco e dirigente ai genitori

"Vi chiediamo di riflettere sull’importanza strategica della presenza della scuola superiore per la crescita ed il benessere della comunità di San Salvo". È quanto si legge nell'appello che il sindaco Tiziana Magnacca e la dirigente scolastica Annarosa Costantini hanno inviato ai genitori dei ragazzi in procinto di iscriversi alle scuole superiori per l'anno 2018/2019.

Il "Mattioli" l'anno scorso ha perso l'autonomia a causa del calo degli iscritti. La Costantini, dirigente dell'Istituto Comprensivo n. 1, è stata nominata reggente anche della scuola superiore sansalvese che ospita tre indirizzi: Liceo scientifico, Istituto tecnico economico e Istituto professionale. L'obiettivo, come annunciato l'anno scorso, è riottenere l'autonomia anche con l'inserimento di nuovi corsi di studio.

LA LETTERA

Carissimi genitori,

il nostro saluto va a tutti Voi, che ogni giorno siete chiamati ad un compito di grande responsabilità. La famiglia è la prima agenzia educativa dei nostri ragazzi e, nel percorso complesso e articolato di accompagnamento alla loro crescita, è affiancata dalla Scuola, chiamata a svolgere un ruolo educativo e formativo, oltre che a fornire un’istruzione adeguata ai tempi.

L’Amministrazione comunale garantisce invece le strutture, i servizi e una collaborazione continua con la scuola, volta ad offrire agli studenti nuove e più ricche occasioni culturali. Vi è noto inoltre l’impegno profuso in questi ultimi anni dal Comune di San Salvo e dalla Dirigenza scolastica per dare ai vostri figli una scuola sicura, un luogo protetto e accogliente dove svolgere in serenità e sicurezza l’attività didattica. E con la collaborazione di tutti siamo riusciti a restituire alla comunità scuole più moderne, antisismiche e rispettose dell’ambiente.

Gli insegnanti delle scuole di San Salvo negli anni hanno svolto in maniera egregia e professionale il compito di educatori e i risultati sono ben visibili: centinaia di alunni si sono distinti nel tempo come professionisti. Gli ex alunni del Mattioli di San Salvo oggi occupano ruoli preminenti nel mondo del lavoro, dell’imprenditoria e della formazione, a San salvo e in altri contesti.

L’offerta formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore di San Salvo è ampia e si articola in tre indirizzi: Liceo scientifico, Istituto tecnico economico e Istituto professionale.

La scelta di iscrivere i vostri figli al Mattioli di San Salvo consentirà loro di limitare i disagi degli spostamenti e di frequentare una scuola di prossimità; a voi darà l’opportunità di seguirli più da vicino e di stabilire un rapporto più stretto e diretto con la Scuola.

Vi chiediamo inoltre di riflettere sull’importanza strategica della presenza della Scuola superiore per la crescita ed il benessere della comunità di San Salvo: la Scuola trae la sua forza e la sua ragione di esistenza dagli studenti, ma allo stesso tempo restituisce alla città ingegno, cultura, creatività, spirito critico, consapevolezza, insomma la capacità di costruire il futuro.

La scuola rappresenta una ricchezza per la comunità: nella coscienza collettiva può e deve essere il fulcro che fa muovere il mondo reale e concreto in cui essa è immersa, in un rapporto di reciprocità in cui il dare e l’avere diventano inscindibili in un processo di crescita individuale e collettiva. Dando forza alla nostra scuola, si dà forza alla nostra comunità, nella definizione della sua identità culturale, sociale ed economica, che è unica e diversa da tutte le altre.

Certi di poter raccogliere la vostra fiducia e di poter restituire a voi e al nostro territorio i futuri protagonisti delle realtà economiche e sociali di San Salvo, Vi salutiamo cordialmente.