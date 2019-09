’Forzare l’Aurora a nascere’, a Vasto la presentazione del libro sul cardinal Capovilla

Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 17, presso la Sala Convegni della Società Operaia Mutuo Soccorso, in Vico Raffaello 1 di Vasto, sarà presentato il libro “Forzare l’Aurora a nascere”, una raccolta di 35 testimonianze in ricordo del cardinale Loriz Capovilla, impreziosita dalla omelia per il suo centesimo compleanno. Il libro esce per i caratteri di Grafica e Arte Editore ed è stato curato da Ivan Bastoni, già segretario personale dell’ex Arcivescovo di Chieti-Vasto, con la introduzione di Marco Boato.

Le molteplici testimonianze che il libro contiene offrono, da un lato, la dimensione umana, religiosa, ecclesiastica, sociale e religiosa dell’uomo e del prete, dall’altro la multilateralità nazionale e internazionale delle relazioni che il card. Capovilla seppe coltivare ed intrattenere.

Presenteranno il volume, Ivan Bastoni, curatore, e Marco Boato, sociologo, già parlamentare ed amico di antica data del card. Capovilla. Parteciperanno all’incontro alcuni degli autori abruzzesi del lavoro: Mons. Decio D’Angelo, Don Gennaro Orsatti, il Prof. Enrico Galavotti e Beniamino De Nardis che fungerà da moderatore.

L’incontro è organizzato dalla sezione locale dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e da un gruppo di amici vastesi legati profondamente al card. Capovilla.