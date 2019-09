Si spezza la scia dei furti, denunciati 3 giovani: in auto in centro con arnesi da scasso

Quell'automobile non è passata inosservata ai carabinieri, impegnati a pattugliare le strade di Vasto. I controlli intensi svolti nelle ultime notti sono serviti a spezzare la lunga scia dei furti in città.

Oltre ad aver arrestato due persone per il furto nel ristorante-pizzeria Il Gattopardo [LEGGI], i militari hanno fermato nel centro di Vasto una Ford Fiesta di colore scuro e identificato il conducente e le due persone che viaggiavano con lui.

"I tre giovani, tutti con precedenti di polizia per furti di auto - spiega il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasto - sono stati trovati in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di strumenti atti all’effrazione, che sono stati posti sotto sequestro. Per tale motivo, i tre soggetti sono stati proposti alla competente autorità di pubblica sicurezza per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Vasto".