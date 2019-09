Planet Cafè, una nuova sede per l’agenzia Planet Win 365

Planet Win 365 in viale Perth a Vasto raddoppia i suoi servizi e diventa Planet Cafè. La strada resta la stessa, via Perth, tratto sud della Circovallazione Histoniense, ma cambia il civico, che ora è il numero 53, a pochi passi dalla precedente sede. Una nuova e più accogliente struttura ospita i servizi dell’agenzia di scommesse che si arricchiscono con l’arrivo del Planet Cafè, un vero bar sportivo a disposizione di tutti i clienti.

Planet Win 365 è agenzia scommesse, sala virtual games, punto per i conti gioco online, offre il servizio di ricarica telefonica e ricarica paysafecard, ricarica Postepay e vendita di Gratta e vinci.

Inoltre è locale Sky, permettendo la visione sugli schermi posizionati in tutti gli spazi del locale, di tutti gli eventi sportivi del momento. Tante le postazioni informatiche a disposizione dei clienti per la consultazione delle quote, per le giocate e per il controllo delle vincite.

Planet Win 365, punto di riferimento tecnologico e market leader sul territorio, con oltre 1000 punti vendita in Italia, rafforza così la sua presenza a Vasto offrendo ai suoi clienti servizi sempre migliori.

Nel periodo invernale Planet Win 365 e Planet Cafè saranno aperti con i seguenti orari:

- lunedì dalle 15.30 alle 20.30

- dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.00 alle 20.30

- sabato e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 20.30

Planet Cafè Vasto

Viale Perth, 53

tel. 0873.378996

