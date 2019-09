La scuola Incoronata premiata al concorso "Mia Madre"

Si è conclusa con grande successo la XIII edizione del concorso di fotografia, disegno, poesia e pensiero libero dal titolo ”Mia madre”, promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” onlus di Pescara. Ben millecinquecento i concorrenti di diciassette scuole di ogni ordine e grado, compresi tra le province di Pescara, L’Aquila e Chieti, tra le quali fa spicco la Scuola Primaria Incoronata della Nuova Direzione Didattica di Vasto. La Dirigente Scolastica, la dottoressa Concetta Delle Donne, ha contribuito all’iniziativa con grande entusiasmo e positività, sostenendo sia gli alunni che i docenti durante tutto l’iter progettuale, che ha fornito l’occasione di promuovere una riflessione sulla figura universale della madre, intesa come “incipit” di uno stretto legame che non conosce confini biologici,ma contribuisce in modo determinato allo sviluppo della personalità di ciascuno. Il Presidente dell’Associazione Antonella Allegrino, durante la premiazione svoltasi al Teatro Massimo di Pescara, dove sono intervenuti alunni, genitori, docenti e la stessa Dirigente Scolastica, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti, sottolineando l’alto livello qualitativo delle opere visionate, definite originali, di grande spessore ed intensità.

Gli alunni vincitori, ex aequo, appartenenti alle varie classi del plesso, sono i seguenti: Serena Fiore (sez.disegno:”Mia Madre” classe 1°); Carola Stanisci (sez. pensiero libero- La mamma è come un angelo,classe 2°); Ilaria Pollutri (sez.pensiero libero-La mamma in famiglia,classe 2°); Andrea Adriano(sez.pensiero libero-L’amore della mamma,classe 2°) ; Valerie Gileno (sez. pensiero libero –La mamma mi dà la vita, classe 2°); Annalisa Di Ilio Artese (sez.disegno-Mia madre, classe 3°), Giovanni Pio Di Berardino (sez.disegno-Il cuore della mamma, la cosa più importante del mondo,classe 3°); Giorgia Reale (sez.disegno –Mia madre amore puro, classe 3°); Nicholas Totaro (sez.disegno: Il mio angelo si chiama mamma, classe 3°); Antonio D’Ortona (sez.disegno-La casa del cuore, classe 3°); Arianna Scopa (sez.pensiero libero-La mamma mi consola, classe 4°); Aurora Cirulli (sez.pensiero libero-L’amore della mamma, classe 4°); Gabriele Di Cintio (sez.poesia -La mia mami, classe 5°);Stefano Romagnoli (sez.pensiero libero-Pensiero sulla mamma, classe 5°); Jason Priante (sez.poesia:La mia mamma, classe 5°); Francescopaolo Gileno(sez.pensiero libero-La mia mamma, classe 5°); Sandra Anna Chielli (sez.pensiero libero -Mia madre, classe 5°). Tra la sezione adulti, anche l’insegnante di sostegno Angela De Luca con la poesia Madre mia. I vincitori hanno visionato le loro opere, inserite nel calendario 2018.

Idocenti del plesso Incoronata hanno lavorato attivamente alla realizzazione del progetto con impegno ed attenzione sempre favoriti dalla Dirigente: Marisa D’Ovidio, Nicola Daloia, Antonella Zocchi, Loredana Menduno, Diana Orlando, Marina Franchella, Marilù Giacomucci, Adele Aversano, Valentina Giovannangelo, Adriana Carozza, Cristina Oltremonte, Marina Provicoli, Angela De Luca con impegno ed attenzione sempre favoriti dalla Dirigente.

La scuola odierna, attuando tali proposte educative, si pone come “comunità di apprendimento e di formazione” coinvolgendo indistintamente alunni, genitori e docenti, per un cammino di crescita comune, in cui tutti uniti diventino protagonisti assoluti portatori di valori affettivi, familiari e sociali.

Gli insegnanti della scuola Incoronata