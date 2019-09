Comparelli: "Felici per aver portato a Vasto un torneo nazionale di tennistavolo"

Grande interesse e curiosità hanno accompagnato il torneo nazionale di 4ª categoria di tennistavolo che si è svolto lo scorso fine settimana a Vasto, nel palazzetto ex Salesiani. Molti i curiosi intervenuti a sostenere gli atleti locali che, una volta tanto, hanno potuto disputare incontri importanti tra le mura di casa. Ben cinque i partecipanti vastesi: i giovanissimi Federico Antenucci, vincitore del doppio [LEGGI], Marzia Comparelli e Margherita Cerritelli del Tennistavolo Vasto, tutti sul podio nelle diverse categorie e i più esperti Franco Giuliani del Tennistavolo Lanciano ed Emanuela Nucciarone della Polisportiva San Gabriele. Ben tre i podi ed un secondo posto nel singolo femminile per Cerritelli che sfiora la vittoria dopo una finale combattutissima con la romana Asia Bertolaccini [LEGGI].

Tante le presenze anche di scolaresche intervenute per conoscere un sport ancora troppo poco esplorato a livello scolare. Grande l’interesse anche di alcune insegnanti di educazione motoria che si stanno avvicinando alla conoscenza del tennistavolo che, per conformazione, ben si sposa con una dimensione formativa scolastica sia per la particolarità della prestazione atletica e lo sviluppo di alcune abilità propriocettive e sia per un aspetto tecnico-logistico abbisognando, come sport, di poche semplici attrezzature ed espletabile in spazi limitatamente ristretti.

"Siamo molto soddisfatti del risultato - commenta Stefano Comparelli, presidente del Tennistavolo Vasto nonché Presidente Regionale del Comitato FITET -, ci ha colpito il grande interesse che il mondo della scuola ha mostrato per questa disciplina olimpica ma anche la partecipazione di pubblico locale che si è lasciato coinvolgere dal tifo per gli atleti nostrani partecipando attivamente a dare il giusto entusiasmo ed incoraggiamento negli incontri.

Non è stato facile ottenere la fiducia della Federazione per portare qui a Vasto un Torneo Nazionale, ma ci siamo riusciti e l’ottimo risultato raggiunto fa ben sperare che la cosa si possa ripetere negli anni futuri. Un particolare ringraziamento va all’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Francesco Menna e dell’Assessore Carlo Della Penna, che da subito hanno creduto a questa manifestazione che ha portato a Vasto per due giorni, 100 atleti e relativi accompagnatori e famiglie, tutti molto soddisfatti dell’accoglienza ricevuta, un secondo ringraziamento va sicuramente alla neonata Pro Loco Citta del Vasto che ci è stata vicina nelle fasi organizzative ed insieme a noi si è spesa per la riuscita della manifestazione".