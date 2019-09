Riconoscimenti e soddisfazioni per il "Pro Life Chittien Team" a Forlì

Ancora soddisfazioni per il team Casalese Pro Life Chittien Team. Domenica 21 gennaio a Forli, dove si è svolto il 45° campionato nazionale ciclocross Uisp. La manifestazione, che ha avuto un grande riscontro di partecipanti (circa 250 totali) per una disciplina dura e tecnica come il ciclocross, si è svolta presso la "Polisportiva Buscherini" di Forli, su un percorso molto scorrevole (lungo circa 3 km).

Partenza suddivisa per categorie in 3 fasce di età. Nella gara riservata alla categoria Elite Sport super prova di Donato D'Alessandro che centra una prestigiosa medaglia di bronzo, grazie anche all' ottimo gioco di squadra dell'amico Nicola Marchetti (alla fine 6°). A premio anche Mauro Di Nardo nella categoria M1 (7°).

Nelle parole del presidente Amedeo Di Meo tutta la gioia:" Una gara veramente molto veloce e sofferta per tanti piccoli inconvenienti ma alla fine, nonostante tempo e percorso non ci abbiano favorito (amiamo gare tecniche e meno scorrevoli) riusciamo a tornare a casa con un ottimo e meritato risultato".

Grandissima soddisfazione infine per tutto il team a fine gara quando, grazie alla partecipazione di Giovanni Delle Donne, Donato D'Alessandro, Nicola Marchetti, Mauro di Nardo, Davide Fiorindi, Amedeo Di Meo,Maurizio Cellini, Nicola Delle Donne e Guido Fattore "Pro Life Chittien Team" viene premiato come primo team italiano nel settore ciclocross.