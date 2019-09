Colpo grosso alla chiesa di "Santa Maria del Sabato Santo": rubata cassaforte

Colpo grosso alla chiesa di Santa Maria del Sabato Santo di Vasto. I ladri nel pomeriggio – probabilmente durante la funzione religiosa – hanno visitato la struttura entrando nei due appartamenti in uso ai sacerdoti.

Per farlo hanno scardinato una grata a protezione della finestra. Da uno dei due locali hanno portato via la cassaforte contenente svariate migliaia di euro; probabilmente è stato usato un camioncino per caricarla. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Vasto che indagano sulla vicenda.

Al momento – come appreso da zonalocale.it – non è possibile quantificare l'ammontare del bottino, ma si tratterebbe di una cifra considerevole.

Continua a tenere banco, quindi, la questione sicurezza: dopo l'ingente furto alla pescheria Shark [LEGGI], è toccato a un luogo sacro.