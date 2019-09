Bolognese - Di Tullio e l’Audax Palmoli vince anche in Coppa

Tempo di Coppa Abruzzo per l'Audax Palmoli. In terra molisana ieri le ragazze di mister Buda hanno conquistato tre punti importanti contro il Ripalimosani (formazione che in campionato era riuscita a bloccare sul pareggio le Panthers).

È una scatenata Morena Bolognese a rompere gli equilibri della gara. All'8' colpisce una traversa, al 12' invece fa centro per poi ripetersi al 22'st su calcio di rigore; tra le due reti c'è, al 32', il sigillo di Michela Di Tullio.

Domenica prossima l'Audax recupererà la sfida di campionato contro le Nerostellate a Pratola Peligna (ore 15). Sarà l'occasione per riprendersi la testa della classifica. Domenica 4 febbraio, invece, nuovo turno di Coppa Abruzzo: a Palmoli arriverà l'Intrepida Ortona (ore 15). Dall'11 febbraio, poi, riparte il campionato con la trasferta contro le Lions Villa.