Odorisiana avanti con Di Matteo e Civico. San Buono espugna Bomba

La capolista del girone F di Seconda categoria non delude le aspettative e nel quasi testa-coda di giornata con il Villa S. Maria si impone con un risultato tennistico: 6 a 0.

Dietro il Palena tiene botta l'Odorisiana che porta a casa tre punti con il più classico dei risultati: 2 a 0. Contro la Dinamo Roccaspinalveti ci pensano con una rete a testa Mirco Di Matteo e Stefano Civico. La squadra di mister Marrocco resta così a due punti di distanza dalla vetta.

Il Real Casale sbanca Carunchio: 3 a 0 il finale con le reti di Graziano Di Biase, Giuseppe Di Biase e Arturiano Toscano. Brutta la partita degli ospiti di casa, particolarmente nervosi, che restano in 10 per l'espulsione di Valentino Moretta.

A Gissi finale concitato. I padroni di casa sotto di una rete contro la Civitellese si vedono assegnare un calcio di rigore, ma gli ospiti non ci stanno e danno vita a veementi proteste contro il direttore di gara che, sentendosi non al sicuro, sospende la gara e chiama i carabinieri. In settimana arriverà la probabile vittoria a tavolino dei gissani.

Subito dietro la quota play off c'è la Sansalvese che contro il Quadri dà vita a uno spettacolare pareggio: 3 a 3 il finale con le reti biancazzurre di Mirko Fiore e Roman Torres (doppietta). Rammarico per la squadra di mister Rossi che mette nel forziere un solo punto da questa gara abbordabile.

È il San Buono a firmare l'impresa di giornata tornando con tre punti da Bomba dove sconfigge il quotato Di Santo Dionisio per 3 a 2. I giallorossi si impongono grazie a bomber Emanuele Suriano (doppietta) e D'Amelio.

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Carunchio - Real Casale 0-3

Di Santo Dionisio - San Buono 2-3

Gissi - Civitellese sosp.

Odorisiana - Dinamo Roccaspinalveti 2-0

Palena - Villa S. Maria 6-0

Quadri - Sansalvese 3-3

Riposano Virtus Tufillo e Atletico Roccascalegna

LA CLASSIFICA

Palena 42



Odorisiana 40

Real Casale 34

Di Santo Dionisio 26

Gissi 25*



Sansalvese 23

Carunchio 19

San Buono 18

Quadri 18

Dinamo Roccaspinalveti 14

Virtus Tufillo 8



Villa S. Maria 7

Atletico Roccascalegna 6



Civitellese 5*

LA PROSSIMA GIORNATA

Civitellese - Palena

Dinamo Roccaspinalveti - Gissi

Real Casale - Quadri

San Buono - Odorisiana

Sansalvese - Di Santo Dionisio

Virtus Tufillo - Carunchio

Riposano Atletico Roccascalegna e Villa S. Maria