La San Gabriele cade in casa nella sfida con Sambuceto

Sconfitta casalinga per le ragazze della MadoGas San Gabriele nella sfida con il Sambuceto nella 13ª giornata del campionato di serie C. La partita è inziata subito in salita per Miscione e compagne che sono state costrette a cedere il passo nei primi due set, persi 25-17 e 25-22.

Il terzo set, vinto dalla squadra di Peppe Del Fra con un convincente 25-14, sembrava essere il punto di svolta della partita. Ma poi, nel quarto parziale, la San Gabriele è andata sotto e non ha avuto la forza di rialzarsi finendo per essere sconfitta 25-16 con il Sambuceto che così torna a casa con tre punti preziosi in tasca.

"È un risultato che ci lascia tanti rimpianti - commenta coach Del Fra a fine partita - perchè le avversarie erano alla nostra portata ma non abbiamo saputo avere la giusta tensione. Quel terzo set mi aveva fatto sperare nella rimonta ma abbiamo un po' sofferto a muro e non siamo stati capaci di servire come sappiamo. Peccato perchè tre punti ci avrebbero fatto molto comodo per fare un ulteriore passo verso una situazione di tranquillità mentre ora dobbiamo nuovamente guardarci alle spalle per tenere le distanze dalla zona playout".