Il San Salvo affonda al "Bucci", Cupello ko in trasferta

Domenica amara per le squadre del territorio impegnate nel campionato d'Eccellenza. I sansalvesi vengono travolti in casa, mentre il Cupello perde di misura.

Brutto capitombolo del San Salvo che dopo un primo tempo equilibrato, crolla nella ripresa malgrado una partita giocata alla pari. La prima mezz'ora di gara non regala grosse emozioni a parte un cross insidioso di Lavacca e un tiro debole di Tafili. Al 36' alla prima vera azione della gara, il Sambuceto passa in vantaggio con Maraschio che entra dalla sinistra e senza affanni deposita in rete. Al 43' Dema viene atterrato in area, per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri Dema non sbaglia e sigla il vantaggio.

Nella ripresa gli ospiti sono bravi a sfruttare le poche palle da gol per trafiggere Cialdini. Al 49' bella conclusione dal limite di Maraschio ma Cialdini è bravo a deviare in angolo. Al 52' ci prova Polisena ma il tiro finisce fuori. Due minuti dopo arriva il raddoppio ospite con una conclusione di Gelsi deviata da Fonzino. Al 58' di nuovo Maraschio sigla il momentaneo 1-3 prima della quarta rete siglata da Liberati al 65'. A dieci minuti dal termine Polisena ribatte in rete un tiro di Lavacca. Prima della fine il San Salvo spinge ma in due occasioni Polisena non è preciso. Nell'ultimo secondo di recupero Di Francesco realizza il definitivo 2-5.

Il Cupello cade in trasferta contro l'Alba Adriatica. I padroni di casa dopo il vantaggio iniziale, erano stati raggiunti dalla rete di Luca Progna, ma hanno la forza di reagire e fissare il risultato sul 2 a 1 finale.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Miglianico - Capistrello 1-2

Penne - Chieti 1-2

Alba Adriatica - Cupello 2-1

Amiternina - Martinsicuro 0-1

River Chieti - Montorio 1-1

Renato Curi Angolana - Real Giulianova 1-1

San Salvo - Sambuceto

Paterno - Torrese 1-0

Spoltore - Acquaesapone 4-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 47



Chieti 44

Martinsicuro 42

Paterno 40

Torrese 36



Sambuceto 34

Capistrello 34

Spoltore 33

Renato Curi 33

Alba Adriatica 32

Acquaesapone 31

Penne 28

Cupello 24



Montorio 19

Amiternina 19

River Chieti 16

Miglianico 15



San Salvo 11

LA PROSSIMA GIORNATA

AcquaeSapone - Renato Curi Angolana

Capistrello - San Salvo

Chieti - Miglianico

Cupello - Spoltore

Martinsicuro - Penne

Montorio - Alba Adriatica

Real Giulianova - Amiternina

Sambuceto - Paterno

Torrese - River Chieti