Gaia Smargiassi sul podio nel torneo nazionale di 3ª categoria a Terni

Podio da incorniciare per Gaia Smargiassi nel torneo nazionale di 3ª categoria che si è disputato ieri a Terni. La giovane pongista vastese, da quest'anno tesserata per la Piergiorgio Frassati, è scesa in campo al PalaTennistavolo "Aldo De Santis" nella competizione che ha visto sfidarsi 54 giocatrici tra le migliori d'Italia partendo da testa di serie numero 10. Nel primo turno a eliminazione diretta Gaia Smargiassi ha battuto Catalina Triboi (testa di serie n.6) con un secco 3-0. Stesso risultato nel turno successivo quando, incontrando Irene Favaretto (testa di serie numero 4), la vastese ha stupito tutti con la sua qualità di gioco e determinazione nel conquistare la vittoria.

La Smargiassi si è però dovuta arrendere in semifinale alla siciliana Caterina Bono che, dopo aver ceduto il primo set, è riuscita a chiudere sul 3-1 negando alla vastese la possibilità di giocare la finale. A vincere il torneo è stata poi Nevena Kostova. Gaia Smargiassi è salita sul gradino più basso del podio insieme ad Elisa Marzolla raccogliendo la prima soddisfazione di un 2018 che certamente le riserverà tanti successi.