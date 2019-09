Elezioni Politiche 2018: ecco i candidati abruzzesi del Movimento 5 Stelle

Sono state ufficializzate le candidature del Movimento 5 Stelle delle liste proporzionali per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

I nomi sono quelli determinati dalle Parlamentarie, per le quali i sostenitori del M5S hanno votato sulla piattaforma Rousseau. Come previsto, tenterà il secondo mandato il senatore vastese Gianluca Castaldi, mentre non ce l'hanno fatta gli altri attivisti passati per la scrematura del voto on line.

La vastese Valentina Matilde Di Michele è una delle candidate supplenti che entreranno in gioco nel caso si ritiri il titolare.

I dati sui voti ricevuti saranno resi noti nei prossimi giorni.



Nettamente cambiata la situazione rispetto alle Politiche del 2013, quando il territorio si presentò alla tornata elettorale con sei candidati: per la camera Marco Gallo, Serena Smerilli e i sansalvesi Silverio Marzocchetti (escluso non senza sorpresa dalle Parlamentarie di qualche giorno fa) e Marco Sabatini, per il Senato Gianluca Castaldi e Denis Cortellini.

I CANDIDATI M5S PER LE POLITICHE 2018 (tra parentesi i candidati-supplente)

COLLEGGIO PLURINOMINALE CAMERA

Abruzzo 1:

1) Vacca Gianluca (Del Grosso Daniele)

2) Torto Daniela (Di Michele Valentina Matilde)

3) Colletti Andrea (Smarrelli Gianni)

4) Stenta Sara (Capitanio Manuela)

Abruzzo 2:

1) Corneli Valentina (Maloni Virginia)

2) Berardini Fabio (Bisegna Angelo)

3) Tomassetti Carmela (Proietti Daniela)

4) Fedele Giorgio (Di Crescenzo Mauro)

COLLEGGIO PLURINOMINALE SENATO

Abruzzo 1:

1) Castaldi Gianluca (Di Renzo Massimo)

2) Di Girolamo Gabriella (Benucci Barbara)

3) Murgo Stefano (La Cioppa Raffaello)

4) D’Eramo Cinzia (Speranza Fiorella)