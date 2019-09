Del Vecchio e Di Marco regalano il big match al Casalanguida, balzo in avanti del Furci

Riparte con un big match il campionato di Terza categoria. A Casalanguida la capolista riceve l'agguerrito e rinforzato Vasto United in cerca di punti per ridurre il distacco. Ai padroni di casa bastano però 5 minuti per mettere le cose in chiaro: Antonio Del Vecchio sigla l'1 a 0, poi ci pensa il bomber Giuseppe Di Marco per il raddoppio. Finisce così, i biancorossi di mister De Ninis non trovano lo spiraglio giusto e restano al quarto posto.

Un bel salto in avanti lo compie il Furci con la bella vittoria per 3 a 0 ai danni del Real San Giacomo. Una doppietta di Adrian Micle e un'autorete condannano i biancoverdi proiettando i furcesi di mister Marra al secondo posto insieme alla New Robur. I ragazzi di Castiglione Messer Marino impattano 1 a 1 nella sfida interna col Real Cupello. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio con capitan Daniele Scardigno; il pari arriva grazie a una rete di Osvaldo Mucilli. Qualche apprensione per le sorti del bomber di casa Davide Magnacca, uscito in barella.

Il Torrebruna riparte con una vittoria: 2 a 0 ai danni del Pollutri, ci pensa Domenico Desiderio con una doppietta che consente ai granata di tornare in zona play off.

A concludere la giornata la sfida di bassa classifica tra Carpineto Guilmi e Atletico Vasto. Finisce 1 a 1 con le reti di Saverio D'Addario per la formazione dell'Alto Vastese e di Danilo Muscariello per i vastesi.

Domenica prossima andrà in scena la prima giornata del girone di ritorno. Subito un big match: Torrebruna - Casalanguida che all'andata finì 2 a 1 per i granata.

L'11ª GIORNATA

