Antenucci e Caserta vincono il doppio nel Torneo Città del Vasto di tennistavolo

Vittoria in casa per Federico Antenucci nel doppio maschile insieme a Paolo Caserta nel Torneo nazionale di 4ª categoria Città del Vasto. La competizione, organizzata dal Tennistavolo Vasto presso il Palazzetto ex Salesiani, ha visto arrivare decine di atleti per due giorni di sfide di tennistavolo all'ultimo punto. E in tanti, ieri, hanno applaudito l'atleta di casa, da quest'anno tesserato con la Virtus Servigliano, nelle sifde che lo hanno visto protagonista.

La giornata è stata caratterizzata dal torneo di singolare, con la vittoria di Andrea Masserato, dell'Asd Roma 112. "Nei sedicesimi - si legge sul sito Fitet -ha dovuto faticare fino alla "bella" (11-3, 9-11, 10-12, 11-6, 11-7) per disporre di Cristian Mellino (Polisportiva P.G. Frassati), negli ottavi ha prevalso per 3-1 (11-7, 11-6, 8-11, 11-5) su Milo Rossetti (King Pong) e nei quarti con lo stesso punteggio (10-12, 11-4, 11-7, 11-4) su Giacomo Felici (King Pong). In semifinale Masserato ha lottato per imporsi per 3-1 (11-5, 12-10, 3-11, 16-14) su Antonio Giordano (Tennistavolo Ennio Cristofaro).

La finale, invece, non gli riservato patemi, grazie al 3-0 (11-2, 11-5, 11-8) su Matteo Florio (Asd Atlantide). Il calabrese è stato comunque bravissimo a raggiungere l'ultimo turno, eliminando nei sedicesimi per 3-0 (11-5, 12-10, 11-4) Alberto Zecca (Tennistavolo Salento) e negli ottavi per 3-1 (7-11, 11-6, 11-4, 11-6) Dawid Waclaw (TT Mitici Colleferro). Nei quarti Florio ha messo fuori dal tabellone, con un netto 3-0 (11-8, 11-8, 11-6) il capofila del seeding Federico Antenucci (Virtus Servigliano). Senza incertezze (11-8, 11-9, 11-6) anche la sua semifinale contro Emanuele D'Angelo (Top Spin Frosinone)".

Se nel singolare Antenucci si è dovuto fermare ai quarti, senza poter salire sul podio, ben diversamente le cose sono andate nel doppio giocato insieme all'esperto Paolo Caserta. "Dopo il 3-2 (11-13, 4-11, 11-4, 11-8, 11-2) su Matteo Cavallo (TT Cus Camerino) e Andrea Notarnicola (TT Fabriano Fenalc) nei quarti e il 3-2 (11-9, 11-9, 11-13, 6-11, 11-5) su Massimo Mosconi (Virtus Servigliano) e Luca Belardinelli (TT Cus Camerino) in semifinale, la finale si è conclusa in tre set (11-7, 11-7, 11-9) su Steven Fiore (Asd Atlantide) e Florio, che nel penultimo turno hanno dato prova di tenuta, estromettendo al quinto set (15-13, 11-7, 10-12, 1-11, 11-9) Edoardo Caldarola (King Pong) e Felici".