A ’scuola di musical’ con Matteo Setti: "È bello scoprire sempre cose nuove in ognuno di noi"

Per 847 volte è salito sul palco nei panni di Pierre Gringoire, il poeta narratore di Notre Dame de Paris, musical di Riccardo Cocciante che dal 2002 ha collezionato un successo straordinario. Matteo Setti, cantante e attore, è in questi giorni a Vasto per una masterclass organizzata da Jump Nuovi Orizzonti in collaborazione con la Compagnia Orizzonte Teatro. Due giornate intense in cui giovani aspiranti artisti possono apprendere da lui tecniche di canto, recitazione, interpretazione scenica.

Un'occasione molto interessante per potersi confrontare con un'artista che ha fatto della musica e dell'arte la sua ragione di vita, riuscendo a coltivare il suo sogno fino a calcare importanti palconosenici e con un percorso in continua crescita e con tanti progetti da portare avanti nel futuro. Nella prima giornata di masterclass Matteo Setti ha ascoltato le interpretazioni dei corsisti, ha osservato, si è lasciato coinvolgere e ha saputo trasmettere importanti concetti per il miglioramento di ciascuno.