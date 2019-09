Polizia locale, il report 2017: 29 denunciati per abusi edilizi e 10mila multe

Scoperte 10mila infrazioni al codice della strada e oltre 200 violazioni delle norme che regolano il commercio, 29 persone denunciate per abusi edilizi, più di 500 controlli ambientali. Sono i numeri principali del resoconto del lavoro svolto dalla polizia municipale di Vasto nel 2017.

"Sono state 22 - si legge nel report diramato oggi dal municipio in base ai dati forniti dal comandante dei vigili, Giuseppe Del Moro - le operazioni di controllo sulle spiagge che hanno portato a 36 sequestri e 3788 prodotti confiscati. Un notevole incremento dei controlli si è registrato anche nei riguardi degli esercenti su aree mercatali, nonché nei pubblici esercizi e strutture ricettive, 522 i controlli e 170 le ordinanze emesse.

Prevalente l’attenzione verso le attività di controllo ambientale come lo smaltimento dei rifiuti, della raccolta della differenziata, dei terreni incolti, delle aree Sic (siti d'interesse comunitario), nonché della tenuta e conduzione degli animali che ha riguardato ben 524 controlli.

Il sistema di videosorveglianza è stato mezzo indiscutibilmente valido nell’ambito delle attività svolte dagli appartenenti al Corpo e di ausilio alle altre forze dell’ordine.

Anche sul fronte della sicurezza stradale si è fatto tanto. Molti sono stati i provvedimenti riguardo alla disciplina della circolazione stradale. I dati più eclatanti: sono state circa 10.000 le violazioni alle norme del Codice della strada, 71 patenti ritirate, 35 rimozioni, 87 sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa e 18 fermi amministrativi. Cinquecento i veicoli controllati e 58 i servizi con Targa System.

La polizia locale collabora con altre forze dell’ordine che chiedono supporto e impegnano gli uomini del Corpo. Pertanto 3 sono stati gli sgomberi presso alloggi popolari, un arresto per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e recuperati 3 veicoli rubati. Non da meno sono stati i controlli da parte del nucleo di polizia edilizia con 58 accertamenti, 19 indagini delegate dalla Procura, 29 denunce all’autorità giudiziaria, 16 accertamenti per la regolarità dei cantieri edili.

“Da questi dati - commenta il sindaco, Francesco Menna - si comprende la copiosa attività svolta dalla polizia locale, che non si limita ai controlli per il rispetto del codice della strada, ma anche a quelli per il controllo del territorio e indagini giudiziarie. Tutte azioni che portano un sempre maggiore impegno degli agenti”.

L'assessore Gabriele Barisano conferma che l'amministrazione comunale vuole assumere definitivamente i precari: “Il corpo della polizia locale è sotto organico, ma a breve, tenendo fede ad un impegno preso, stabilizzeremo altri vigili. Ringrazio tutti gli agenti e il comandante che hanno contribuito a raggiungere questi risultati, ben consapevole che c’è ancora molto lavoro da svolgere, ma sono certo che, con l’impegno costante e continuo dei vigili, la nostra città sarà ancora più sicura”.