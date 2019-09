Nella notte auto distrutta dalle fiamme in via Liquirizia a San Salvo

Nella notte due auto sono andate a fuoco a San Salvo in via Liquirizia. Le fiamme hanno distrutto un'Audi A6 parcheggiata sotto una palazzina in via Liqurizia. Erano circa le 3.30 quando i residenti della zona, accortisi di quanto stava accadento, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il rogo si è esteso ad una Fiat Grande Punto che era parcheggiata lì accanto danneggiandola nella parte anteriore. L'Audi A6 andata distrutta è di proprietà di una coppia di origine romena da tempo residente a San Salvo. Le fiamme che si sono sviluppate dalle due vetture hanno anche annerito buona parte della facciata del palazzo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Salvo, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni sembrerebbero esserci pochi dubbi circa la natura dolosa dell'incendio. "Stiamo facendo le dovute indagini - spiega il maggiore Amedeo Consales, comandante della compagnia di Vasto - per ricostruire quanto accaduto".