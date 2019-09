Il Futsal Vasto ne fa sei e batte il Doogle, Eurogames Cupello sconfitta di misura

Si è giocata oggi la 13ª giornata del girone B del campionato di calcio a 5.

Futsal Vasto - Doogle 6-1

Sul campo del Centro sportivo San Gabriele (vista l'indisponibilità del PalaSalesiani) il Futsal Vasto vince 6-1 contro il Doogle, formazione penultima del girone. Ma la partenza è da choc per i biancorossi che vanno subito sotto di un gol. Ci vuole poco, però, perchè uno schema venga finalizzato da Scafetta per il pareggio. È ancora il numero 10 biancorosso il protagonista nell'azione che porta al vantaggio quando con un filtrante serve Di Giacomo che è lesto a deviare la palla in rete.

Nella ripresa la squadra di mister Rossi è padrona del campo. Orticelli segna un bel gol che vale il 3-1, poi è Porretti a calare il poker. Il Doogle ci prova ma trova un'attenta retroguardia biancorossa e così arrivano anche il gol del 5-1, messo a segno da Salvatore e quello del 6-1 siglato dal portiere Sputore su calcio di rigore. Per la formazione del presidente Giacomucci tre punti in classifica preziosi per continuare ad inseguire i playoff.

Eurogames Cupello - Futsal Tollo 3-4

Sconfitta con tanti rimpianti per l'Eurogames Cupello che esce immeritatamente sconfitta dalla sfida con il Futsal Tollo. I padroni di casa riescono ad andare in vantaggio con Molisani subendo però poi il break dei tollesi che si portano sul 3-1. Fortunato riesce ad accorciare le distanze ma poi è ancora la squadra ospite ad andare in gol per il 4-2. Gli uomini di mister Conti non si arrendono e riescono nuovamente a ridurre lo svantaggio con un gol di Dell'Arciprete. Nonostante il grande impegno messo in campo, però, i cupellesi non riescono a conquistare almeno un pareggio che, per quanto fatto vedere, sarebbe stato meritato.

Gli orange restano così ancorati all'ultimo posto del girone B e sabato prossimo andranno a far visita al Delfino C5.