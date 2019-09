Festival di cultura, filosofia e politica, al via oggi la seconda edizione

Parte stamani, al Liceo Scientifico Mattioli di Vasto, la seconda edizione del Festival di Cultura, Filosofia e Politica,

la rassegna ideata da Davide D’Alessandro e Antonio De Simone.

"Se la prima, nel 2017 - scrive D'Alessandro in un comunicato - aveva visto la piazza estiva come luogo d’incontro per una

riflessione sociologica, filosofica, letteraria e persino psicoanalitica, la seconda, in pieno inverno, inizia dalla scuola, dal contatto diretto con gli studenti".

Il tema di questo primo appuntamento è “L’angoscia. Da Kierkegaard a Sartre”.



"Dopo i saluti della dirigente, Maria Grazia Angelini, e l’introduzione del presidente del Festival, toccherà al professor Roberto Garaventa, ordinario di Storia della filosofia contemporanea all'Università D'Annunzio di Chieti-Pescra, attraversare il concetto di angoscia partendo dal filosofo danese per giungere a quello francese. Parteciperanno anche i professori Matteo Giangrande, Giovanna Santangelo e Maurizio Vicoli, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa".