Arriva la Magic Chieti, per la Vasto Basket è un derby che vale il primato

È un derby che vale il primato del campionato di serie C silver quello che andrà in scena domenica 21 gennaio al PalaBCC tra BCC Ge.Vi. Vasto Basket e Magic Basket Chieti. I teatini hanno agganciato in vetta i biancorossi mercoledì sera, vincendo il recupero contro il Teramo approfittando così della sconfitta rimediata da Ierbs e compagni a L'Aquila. Ora le due squadre guardano tutti dall'alto ma, da domenica sera, solo una delle due squadre continuerà a marciare in testa al campionato che vive i momenti cruciali della sua prima fase.

Dopo gli anni gloriosi della serie B era da un po' di tempo che a Vasto non si vivevano momenti così entusiasmanti grazie alla palla a spicchi. Il lavoro iniziato in estate da coach Giovanni Gesmundo, legato alla società del presidente Giancarlo Spadaccini da un accordo triennale, hanno iniziato a dare presto i suoi frutti con una prima parte di stagione oltre ogni aspettativa. E ora i biancorossi vogliono continuare a viaggiare su questi ritmi, consapevoli che il cammino verso la promozione è lungo e complesso dovendo fare i conti con le formule dei campionati.

Nel presentare il derby di domenica sera il presidente Spadaccini ha fatto appello ai sostenitori biancorossi affinchè possano riempire gli spalti del palazzetto, aggiungendosi ai 300 abbonati, per sostenere la squadra nella battaglia sportiva. All'andata la Vasto Basket riuscì ad imporsi per un solo punto e domenica serà dovrà disputare una partita perfetta per respingere la voglia di rivalsa dei neroverdi, partiti come favoriti del campionato e ora tornati in vetta. Le tre sconfitte della stagione sono arrivate sempre lontane dalle mura amiche e i vastesi hanno tutta l'intenzione di continuare a mantenere inviolato il parquet di casa.

Sarà fondamentale farlo per riprendersi la vetta in solitaria e anche per conquistare due punti preziosi in vista del doppio turno in trasferta a Termoli e Silvi.

Il conto alla rovescia per il derby è iniziato, palla a due alle 18 di domani sera al PalaBCC.