La San Gabriele saluta il ritorno di Roberta Mileno e si prepara ad ospitare il Sambuceto

È una MadoGas San Gabriele con una Roberta Mileno in più quella che si prepara ad affrontare la sfida contro l'Edas Sambuceto, ultima partita del girone d'andata. La squadra allenata da Peppe Del Fra in settimana ha salutato il ritorno tra le sue fila della schiacciatrice vastese che, dopo aver iniziato la sua avventura sportiva nella San Gabriele nelle ultime stagioni aveva giocato a Cupello e Termoli. La sua esperienza, nonostante la giovane età, potrà essere molto utile alla squadra vastese per il prosieguo della stagione.

Quella di domenica sera alle 18, nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele, sarà la tredicesima e ultima giornata di un girone d'andata che, dopo una partenza sfortunata, ha visto Miscione e compagne risalire la china. Il Sambuceto occupa attualmente la terz'ultima posizione in classifica nel campionato di serie C ma proverà comunque a dare del filo da torcere alle padrone di casa.

"Non esistono partite facili, specie per la mia squadra - dice coach Del Fra alla vigilia -. Anzi, questi sono gli incontri che più mi spaventano. Ho cercato di tenere alta la concentrazione durante tutta la settimana, ricordando una frase che ripeto sempre alla mie ragazze, ossia che per vincere dobbiamo giocare al massimo perché nessuno ci regala niente”.