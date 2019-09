Cervo da oltre un quintale attraversa la "Trignina" e provoca un incidente

Non solo cinghiali. Ieri pomeriggio, a poca distanza di tempo dall'incidente sulla Provinciale che collega Vasto e San Salvo nel quale è rimasta ferita una donna [LEGGI], un altro impatto tra un'automobile e la fauna selvatica ha rischiato di avere un bilancio ben peggiore.

Verso le 17.30 un cervo di grosse dimensioni (dal peso stimato di oltre un quintale) ha attraversato la Statale "Trignina" in territorio di Tufillo.

L'animale è stato preso in pieno da un'Audi che in quel momento transitava sulla trafficata arteria. Un impatto tremendo che il guidatore non ha potuto evitare, il cervo – come racconta l'Eco dell'Alto Molise – è spuntato improvvisamente dalla vegetazione. Il corpo dell'ungulato è finito sull'auto e le corna hanno sfondato il parabrezza (un pezzo vi è rimasto conficcato).

L'esemplare è morto nello scontro, sul posto è arrivata la Polizia stradale che ha regolato il traffico. Un carro attrezzi ha rimosso l'auto che ha riportato importanti danni; l'autista se l'è cavata con un grosso spavento. Considerata la tipologia della strada a scorrimento veloce, l'attraversamento di animali selvatici rischia di avere conseguenze ben più gravi.