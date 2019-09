Ancora un cinghiale contro un’auto, incidente in via San Lorenzo

Ancora un incidente provocato da un cinghiale nel Vastese. Nel tardo pomeriggio un ungulato di medie dimensioni è sbucato improvvisamente in via San Lorenzo a Vasto mentre sopraggiungeva un'Audi che non è riuscita ad evitare l'impatto nella parte frontale della vettura che ha poi arrestato la sua marcia poco più avanti mentre il cinghiale è fiito, privo di vita, a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vasto per i rilievi di legge e per constatare i danni subiti dall'auto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il guidatore.

Quello di oggi è solo l'ennesimo di una lunga scia di incidenti provocati da animali selvatici. Ieri una donna è finita in ospedale dopo l'incidente avvenuto lungo la provinciale 181 [LEGGI] e in cui la sua auto è rimasta pesantemente danneggiata dall'impatto con un cinghiale.

Sempre ieri pomeriggio, lungo la Trignina, è stato un grosso cervo, attraversando la strada, a provocare un incidente in cui è rimasto coinvolto un giovane [LEGGI].