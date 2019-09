Una nuova avventura su due ruote: Lorenzo Del Bonifro si prepara alla Yamaha R3 Cup

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 15 aprile quando, sul circuito del Mugello, prenderà il via la Yamaha R3 Cup, campionato italiano monomarca dedicato alle moto della casa giapponese classe 300. Ai nastri di partenza di questo campionato che, in 8 round tra aprile e ottobre, vedrà una trentina di giovani centauri sfidarsi sulle piste di Misano, Mugello e Vallelunga, ci sarà anche il giovane vastese Lorenzo Del Bonifro, cresciuto a pane e motori seguendo le orme di papà Nicola, titolare dell'officina Nico Racing, e di suo fratello Cesare, che qualche anno fa ha vinto il titolo italiano nella Polini Italian Cup [LEGGI].

Lorenzo, dopo aver esordito nelle minimoto ed essersi cimentato con buoni risultati nel motocross, ha scelto la pista e ora, supportato dall'esperienza di papà Nicola, che sta curando gli sviluppi della Yamaha che verrà usata in campionato, si sta preparando per questa nuova avventura con grande entusiasmo.

Con passione e dedizione è impegnato in sedute di allenamento fisico e di preparazione psicologica, prove in pista ad Ortona e lavoro in officina accanto a suo padre per conoscere ogni dettaglio della sua moto. Una moto che, in questa fase, è ancora da ultimare, sia nelle parti tecniche, secondo le indicazioni date dall'organizzatore del campionato, che estetiche.

Ora è in una fase di lavori in corso, con una livrea completamente bianca su cui compaiono l'immancabile marchio Nico Racing e il logo di Zonalocale con cui lo accompagneremo per tutta la stagione. Infatti, dopo averlo incontrato qualche mese fa e aver visto la passione con cui inziava a parlare di questo Campionato italiano da affrontare, abbiamo deciso di accompagnarlo come partner per raccontare tutto ciò che, da giovane pilota, si troverà ad affrontare. L'altra sera siamo andati a trovarlo in officina, dove c'è il suo piccolo regno, per farci dire come procede la marcia di avvicinamento all'esordio stagionale.