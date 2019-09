Esplosione manda in frantumi la vetrina di un parrucchiere a Vasto Marina

Un grosso petardo – probabilmente una bomba carta – è esploso stanotte in viale Dalmazia davanti la vetrina dell'attività commerciale "Parrucchiere Uomo - Antonio e Silvio" che si trova al piano terra del complesso Albatros, vicino ad altri negozi.

L'onda d'urto ha mandato in frantumi la vetrina del locale. Mancavano pochi minuti alle 5 di stamani, quando l'esplosione è stata udita distintamente da tutto il quartiere.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Vasto. Probabile che si tratti "solo" di un atto vandalico, ma alla luce della recente lunga scia di colpi con spaccata (lì vicino c'è la Trattoria Toscana, uno dei tanti locali colpiti in questo avvio d'anno), le indagini non escudono alcuna ipotesi. Ai militari del maggiore Amedeo Consales, i titolari dell'attività, padre e figlio, hanno detto di non aver idea di chi possa essere stato a compiere il grave gesto.

E' stata una notte tutt'altro che tranquilla sulla riviera.

Nella vicina San Salvo Marina, infatti, è stato derubato lo stabilimento L'Ancora [LEGGI].